Polizei untersagt Autokorso von Impf-Gegnern

Linz. Die Polizei hat den für Freitagnachmittag angemeldeten Autokorso von Impfgegnern durch Linz nicht bewilligt. Grund der Untersagung war laut Polizeisprecher David Furtner, dass zur selben Zeit eine bereits genehmigte Groß-Kundgebung der Klima-Aktivisten Fridays For Future in der oö. Landeshauptstadt stattfindet. In der Stadt von einer Größe wie Linz sei dies nicht vertretbar, zumal sich die Demonstrationen auch zum Teil örtlich überschnitten hätten.

Furtner betonte, dass grundsätzlich über jede Genehmigung einzeln entschieden werde. Hätten die Organisatoren ihre Kundgebung etwa zu einer anderen Uhrzeit, z.B. um 19 Uhr angemeldet, hätte man kein Problem gesehen. Doch mit zwei nahezu parallel stattfindenden Veranstaltungen sei "das Wohl der Allgemeinheit" nicht mehr gesichert.

Der bereits für Donnerstagnachmittag angemeldete Autokorso wurde den Impfgegnern ebenfalls nicht genehmigt. In dem Fall habe vor allem die Route rund um das Landhaus den Ausschlag gegeben. Sie wäre einer "Einkesselung" gleichgekommen, meinte der Polizeisprecher.