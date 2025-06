Pralinen mit Persönlichkeit – handgemacht in OÖ

Last minute für den Schulschluss: Aus Oberösterreich kommt ein süßes Geschenk mit Botschaft: Pralinamo stellt handgemachte Pralinen her, die mit persönlichen Worten zum Highlight jeder kleinen Aufmerksamkeit werden.

Das oberösterreichische Unternehmen Pralinamo hat sich auf handgefertigte Pralinen mit persönlicher Botschaft spezialisiert. Die Idee: Worte können Verbindungen stärken – warum also nicht auf Schokolade? Jede Praline wird individuell gefertigt, was sie nicht nur geschmacklich, sondern auch als kleine Aufmerksamkeit besonders macht. Ob als Dankeschön für Lehrer oder als Gruß zum Geburtstag: Die süßen Zeilen auf den Pralinen machen jedes Stück zu einem Unikat. Besonders gefragt sind die Sets zu Anlässen wie Schulschluss, Muttertag oder Jubiläen – regional produziert und mit persönlicher Note."Bereits ein Wort kann die Stimmung eines Menschen positiv verändern und so auch die Bindung zueinander stärken", sagt Mr. Pralinamo, Rene Stuprich.