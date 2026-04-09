Quadrill: Wohnungen stärker nachgefragt als Büroflächen

Die neuen Bewohner können sich über ein vielfältiges Gastroangebot freuen.

Linz. Der Bau des vierteiligen Gebäudeensemble Quadrill auf dem Areal der Tabakfabrik Linz wird von den Linzern gut angenommen: Die 175 Wohnungen sind seit März vollständig vermietet – und das innerhalb von rekordverdächtigen fünf Monaten. „Mittlerweile haben auch Gastronomiebetriebe, der Nahversorger BILLA sowie das Brotstudio geöffnet, und weitere Unternehmen sind bereits eingezogen. Damit entwickelt sich das Quadrill wie geplant zu einem offenen, lebendigen Stadtquartier, indem Wohnen, Arbeiten und Freizeit auf überzeugende Weise zusammenfinden“, sagt Ralph Lagler, Bereichsleiter der BODNER Immobilien.

Insgesamt sind auf dem Areal 3.000 m² Handelsfläche, davon 1.000 m² für Gastronomie, 18.000 m² Bürofläche sowie 8.400 m² Wohnfläche entstanden. Im Quadrill Tower sind vom 10. bis zum 25. Obergeschoß noch Büroflächen mit atemberaubendem Blick auf die Landeshauptstadt Linz verfügbar.