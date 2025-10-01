Radweg Linz–Margarethen: Bauphase 2 läuft

Baustart für zweiten Abschnitt des Linzer Donau-Radwegs bei den Schiffsanlegestellen.

OÖ. Mit September 2025 startete der Bau des zweiten Abschnitts des Geh- und Radweges entlang der B129 im Bereich der Linzer Schiffsanlegestellen. Damit wird ein weiterer Lückenschluss der Verbindung nach St. Margarethen umgesetzt. Der Abschnitt ist rund 400 Meter lang, die Gesamtlänge des Projekts beträgt etwa 3,1 km. Rund 1,2 Mio. Euro werden investiert, davon übernimmt das Land OÖ rund 500.000 Euro für den Geh- und Radweg.

Die übrigen Kosten tragen Viadonau und die WGD Donau OÖ Tourismus GmbH. Der erste Bauabschnitt ist bereits abgeschlossen. Die Fertigstellung des aktuellen Abschnitts ist für Frühjahr 2026 geplant. Ein provisorischer Radweg sorgt während der Bauzeit für Sicherheit.