Rätsel unter der Erde: 3D-Scanner bringt Licht ins Dunkel

Wie lebten unsere Vorfahren – und wozu dienten geheimnisvolle unterirdische Gänge? Ein Forschungsteam der FH Oberösterreich will dieses Rätsel mit modernster Technik lösen.

In Unterstetten (Bezirk Grieskirchen) wird einer der größten bekannten Erdställe Österreichs mit einem neuen 3D-Scanner vermessen. Das mobile System „MobES“, entwickelt an der FH OÖ, nutzt ein handelsübliches Smartphone mit Laserscanner, Kamera und Sensoren, um das unterirdische Gangsystem zentimetergenau zu erfassen. Der Erdstall mit sieben Räumen und typischen Engstellen könnte einst als Rückzugsort genutzt worden sein, so die Forscher. Erste Entdeckungen wie Lampennischen und Verteidigungselemente untermauern diese Theorie. Das entstandene 3D-Modell soll künftig auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden – ein spannender Blick in die Vergangenheit.

