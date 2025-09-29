Alles zu oe24VIP
Rätseln für die Zukunft: Neue Klima:Escape Box für Jugendliche

29.09.25, 13:00
Spielerisch für den Klimaschutz: Die Klima:Escape Box begeistert Jugendliche in Oberösterreich. 

OÖ. Klimaschutz zum Anfassen – das bietet die innovative „Klima:Escape Box“, die seit ihrer Entwicklung durch das Klimabündnis OÖ zahlreiche Jugendliche begeistert. Ab 2025 wird das Angebot um die kindgerechte Version „Mission Mundolindo“ erweitert: Kinder zwischen 10 und 14 Jahren schlüpfen dabei in die Rolle von Klimadetektiven und erleben hautnah, wie jeder Einzelne zum Schutz unserer Umwelt beitragen kann. Knifflige Rätsel, geheime Botschaften und überraschende Wendungen machen das Thema Klimakrise greifbar und regen zum Nachdenken an.

Pilotworkshows noch im Herbst

Nach dem Spiel diskutieren die Teilnehmenden konkrete Lösungen für den Alltag. Drei Pilotworkshops starten im Herbst 2025 – einer davon an der NMS Leonding. Landesrat Stefan Kaineder sieht darin ein wirksames Instrument, um Klimabewusstsein früh zu fördern: „Die Escape Box zeigt, dass Klimaschutz auch Spaß machen kann.“ 20 zusätzliche Workshops werden durch das Interreg-Projekt EscapeClimateChange gefördert.

