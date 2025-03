Reifenwechseln im AK-Test: Bis zu 155 Prozent Preisunterschied

Das Komplett­paket ist zwischen 88 und 174 Euro erhältlich.

OÖ. Am 15. April endet die situative Winterreifenpflicht. Spätestens dann wechseln Autofahrer auf Sommerreifen. Wer den Reifenwechsel nicht selber durchführen oder die Reifen nicht zu Hause lagern möchte, lässt dies von Fachbetrieben erledigen. Die AK Oberösterreich hat bei 42 Reifenhändlern die Preise für diesen Service erhoben – mit erheblichen Preisunterschieden von bis zu 155 Prozent.

Das Komplettpaket aus Umstecken, Wuchten, Waschen und Einlagerung bis zur Wintersaison kostet zwischen 88 und 174 Euro. Wer die Reifen nur umstecken und wuchten lässt, bezahlt zwischen 40 und 102 Euro.

Für die Erhebung wurde die Reifendimension 225/40 R18 herangezogen. Dabei zeigte sich, dass ein Preisvergleich aufgrund verschiedener Einflussfaktoren (etwa Reifengröße und Felgenart) nicht einfach ist. Einige Werkstätten berechnen unterschiedliche Preise für das Wuchten von Stahl- und Alufelgen, wodurch sich im Durchschnitt eine Preisdifferenz von zehn Euro ergibt. Der Trend geht dabei zunehmend in Richtung Alufelgen. Zudem bieten nicht alle Betriebe eine Räderwäsche oder eine Einlagerung an, was den Vergleich zusätzlich erschwert.

Das günstigste Angebot gibt es im Mühlviertel

Das günstigste Angebot für Umstecken und Wuchten bietet Reifen Hieke in Helfenberg (Bez. Rohrbach) für 40 Euro an. Der teuerste Anbieter verlangt für das gleiche Service 102 Euro – also um 62 Euro bzw. 155 Prozent mehr.

Das Komplettpaket aus Umstecken und Wuchten inklusive Winterreifenwäsche und Einlagerung gibt es bei 1A Autoservice Thaller und Reifen Vitzthum, beide im Bezirk Braunau, für 88 Euro. Der teuerste Anbieter verlangt für dieselbe Leistung 174 Euro – um 98 Prozent mehr.

Tipps für den Reifenwechsel:• Vorab Preis und Leistung klären: Fragen Sie nach, ob der Preis für Stahl- oder Alufelgen gilt, welche Reifendimension berücksichtigt wird und ob Umstecken, Wuchten, Waschen und Einlagern enthalten sind.• Individuelle Bedürfnisse prüfen: Paketangebote sind oft günstiger, aber nicht immer wird alles benötigt. Überlegen Sie, welche Leistungen Sie wirklich brauchen.• Rechtzeitig Termin vereinbaren: Um lange Wartezeiten zu vermeiden, reservieren Sie frühzeitig einen Termin für den Reifenwechsel.