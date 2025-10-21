Salzburgs SPÖ seit einem Jahr ohne gewählten Parteichef

Aktuell hat die Salzburger SPÖ nur noch rund 8.000 Mitglieder.

Szbg. Heute vor einem Jahr legte David Egger-Kranzinger die Führung der Salzburgs SPÖ zurück, seit einem Jahr gibt es somit keinen Landesparteichef mehr. Die zweitgrößte Partei , die einst mit Gabi Burgstaller eine Landeshauptfrau stellte, wird seit Eggers Abschied von einem Dreier-Gremium geführt - Barbara Thöny, Bettina Brandauer und AK-Präsident Peter Eder.

„Man hat das Gefühl, dass sich niemand aufdrängt. Das spricht nicht unbedingt für den inneren Zusammenhalt der Partei", analysiert Politikwissenschafter Franz Fallend auf orf.at.

Das Provisorium könnte weitere acht Monate dauern: Co-Parteichefin Barbara Thöny: „Wir sind zu dritt in eine sehr gute Richtung unterwegs, arbeiten sehr gut zusammen und tauschen uns wöchentlich aus. Bis zum nächsten Landesparteitag im Juni 2026 bleibt diese Lösung noch."