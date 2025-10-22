Silvia Schneider ist auf "Undercover Chic Mission" im Schuhhaus

Gemeinsam mit Silvia Schneider feierte HUMANIC nicht nur den Launch der neuen Kollektion, sondern auch das erste große Event in den beeindruckenden, über 1.000 m² großen Räumlichkeiten des Flagshipstores.

Am Montag luden Silvia Schneider und HUMANIC zur Premiere der neuen Capsule Collection „UNDERCOVER CHIC“ in den Flagshipstore in der Kärntner Straße 5. Der stilvolle Event war zugleich das erste große Highlight in den über 1.000 m² großen Räumlichkeiten, die im März dieses Jahres eröffnet wurden.

Silvia Schneider und Lilian Klebow. © Andreas Tischler

Ex-Miss Austria Tanja Duhovich. © Andreas Tischler

Mehr lesen:

Moderiert von Silvia Schneider, verband der Abend Mode, Mystery und Entertainment auf elegante Weise. Die Capsule Collection „UNDERCOVER CHIC“ ist inspiriert von der Idee, dass Stil auch Tarnung sein kann – ein Konzept, das auf besondere Weise umgesetzt wurde. Drei prominente Paare – Anna Strigl und Herby Stanonik, Lilian Klebow und Markus Freistätter sowie Corinna Kamper und Danilo Campisi – stellten sich einer außergewöhnlichen „Undercover Mission“. Ziel war es, den gestohlenen Diamant-Pump aus der neuen Kollektion zu finden.

Christian Stani (Alle Achtung) und Adi Weiss. © Andreas Tischler

Rätsel-Rallye

Zwischen funkelnden Schuhen, eleganten Clutches und spannenden Aufgaben lieferten sich die prominenten Paare ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Mithilfe von Hinweisen und detektivischer Raffinesse versuchten sie, das Rätsel zu lösen und den verlorenen Diamant-Pump zu finden.

Corinna Kamper und ihr Verlobter Danilo Campisi © Andreas Tischler

Mit diesem Event setzte HUMANIC einen gelungenen Auftakt für die neue Kollektion und zeigte, wie Mode und Unterhaltung auf stilvolle Weise miteinander kombiniert werden können. Die „UNDERCOVER CHIC“-Kollektion wird sicherlich auch in den kommenden Monaten für Aufsehen sorgen.