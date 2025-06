Schulstart 2025: Alle Lehrerposten sollen besetzt sein

Am Donnerstag startet die offizielle Ausschreibung der offenen Lehrerstellen in Oberösterreich. Die Bildungsregion zeigt sich zuversichtlich, den Personalbedarf bis Schulbeginn decken zu können.

In Oberösterreich werden am Donnerstag jene Lehrerstellen ausgeschrieben, die bis zum Beginn des Schuljahres 2025/26 noch zu besetzen sind. Es handelt sich dabei um offene Voll- und Teilzeitposten in allen Schultypen – von der Volksschule bis zur AHS oder BMHS. Besonders groß ist der Bedarf erneut im Bereich der Pflichtschulen, etwa in ländlichen Regionen oder in Fächern wie Mathematik, Informatik oder Deutsch als Zweitsprache.

Dennoch zeigt sich die Bildungsregion Oberösterreich optimistisch: "Wir haben gute Erfahrungen aus den letzten Jahren und gehen davon aus, dass wir auch heuer alle Stellen rechtzeitig besetzen können", heißt es seitens der Bildungsdirektion gegenüber OE24. Unterstützt wird der Prozess durch digitale Plattformen, in der Schulen die offenen Stellen direkt eingeben, gezielte Bewerberansprache und ein zentrales Matching-System. Auch Quereinsteigerprogramme tragen dazu bei, Engpässe abzufedern. Die Bewerbungsfrist läuft bis Mitte Juli.