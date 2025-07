Schwere Schäden: Windhose zog über Taufkirchen hinweg

Eine Windhose hat in Taufkirchen an der Pram (Bezirk Schärding) Dienstagnachmittag in einer Wohnsiedlung mindestens 25 Häuser beschädigt.

Der Sturm sowie starker Regen habe auch dazu geführt, das Photovoltaik-Module durch die Luft geflogen seien, informierte das Landesfeuerwehrkommando Oberösterreich am Abend. Im gesamten Bundesland rückten Feuerwehren zu 36 Unwettereinsätzen aus.

Vor allem entlang der Donau sei es zu heftigeren Unwettern gekommen, hieß es weiter beim Landesfeuerwehrkommando. Teilweise mussten umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste von Straßen entfernt und Keller ausgepumpt werden. Zudem sei es auch zu lokalen Überflutungen gekommen. Nach wenigen Minuten sei der Spuk vorbei gewesen, am Abend hatte sich die Lage entspannt.