Sister Act bringt Gospel und Humor nach Linz

Das Erfolgs-Musical „Sister Act“ sorgt im April 2026 in Linz für Witz, Gospel und Spannung.

Linz. Von 23. bis 26. April 2026 ist das Musical „Sister Act – Vom Nachtclub ins Kloster“ in Linz zu erleben. Nachtclubsängerin Deloris van Cartier wird nach einem Mord zur Zeugin und muss im Zeugenschutzprogramm untertauchen – ausgerechnet in einem strengen Kloster.

Dort sorgt sie als falsche Nonne für Chaos und frischen Wind. Als sie den Kirchenchor übernimmt, wird aus schiefem Gesang ein mitreißendes Gospel-Erlebnis, das immer mehr Publikum anzieht. Doch der Erfolg bleibt nicht unbemerkt und bringt Deloris sowie die Nonnen in große Gefahr. Ein humorvolles Musical mit viel Herz und Energie. oe24 verlost Tickets. Zum Gewinnen ein Mail an gewinnen@oe24.at schicken.