"Skandal-Spital" Kepler Universitätsklinikum top gerankt

Das zweitgrößte Krankenhaus Österreichs schaffte es weltweit in die Top 100.

Linz. Das Kepler Universitätsklinikum Linz (KUK) hatte zuletzt starke Imageprobleme. Zuerst die Abweisung einer 55-jährigen Mühlviertlerin mit gerissener Hauptschlagader und dann wurde auch noch einer 30-jährigen Frau die Gebärmutter aufgrund einer falschen Krebsdiagnose entfernt. Erst später stellte sich heraus, dass die Entscheidung der Ärzte durch eine kontaminierten Gewebeprobe gefallen ist.

"Es ist wichtig, dass das Vertrauen in dieses erstklassige Haus wieder gestärkt wird und diese Bewertung von unabhängiger Seite trägt dazu sicherlich bei", sagt LH-Stv. Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (ÖVP).

Das Kepler Universitätsklinikum (KUK) zählt 2026 zu den Spitzen-Spitälern des Landes. Im renommierten „World’s Best Hospitals 2026“-Ranking des US Magazins Newsweek und Statista erreicht das Uniklinikum den 3. Platz österreichweit und behauptet sich weltweit auf Rang 91 - es wurden nicht nur Experten sondern auch Patienten befragt.

„Wir sind sehr stolz auf diesen Erfolg – gerade vor dem Hintergrund der medialen Berichterstattung der vergangenen Wochen. Die Platzierungen spiegeln das außergewöhnliche Engagement aller Berufsgruppen wider, die tagtäglich Großartiges leisten. Das Ergebnis zeigt aber auch, dass wir Rückmeldungen sehr ernst nehmen und daraus Maßnahmen ableiten, um unseren kontinuierlicher Qualitätsanspruch und die konsequente Weiterentwicklung unseres Klinikums nachhaltig voranzutreiben“, erklärt die Führung des Kepler Universitätsklinikums.

Im nationalen Vergleich belegt das Kepler Universitätsklinikum den 3. Rang hinter dem AKH Wien und den Innsbrucker Universitätskliniken.