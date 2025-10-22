Soap & Skin konzertiert im Linzer Posthof

Soap & Skin hat in Linz bereits beim LIDO-Festival begeistert.
Linz. "Unvergleichlich in seiner Dunkelheit und Emotionalität gibt das Musikprojekt der steirischen Sängerin, Komponistin, Produzentin und Schauspielerin Anja Plaschg alles von zart bis heftig - und ist live sowieso eine Naturgewalt", preist Posthof-Chef Gernot Kremser das Konzert von Soap & Skin am Freitag im Linzer Posthof an. Auf ihrem vierten Album "Torso" präsentiert sie Coverversionen ihrer Lieblingssongs und verleiht ihnen auf ihre ganz eigene Weise neue, tiefere Facetten.
Ihr Song "Me and the Devils" hat mittlerweile 35 Mio. Youtube-Klicks. Es sind noch Tickets ab 39,90 Euro erhältlich. Support kommt von Palinstar. Beginn ist um 20 Uhr.