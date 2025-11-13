Sommerflugprogramm ab Linz ist bereits buchbar

Altbewährte Klassiker sind im Charterflugplan zu finden.

Linz. Der Sommerflugprogramm ab dem Linz Airport bereits buchbar: Allem voran, wartet neben den beliebten griechischen Urlaubsinseln Rhodos (Mo) und Kos (So), der allseits bekannte Klassiker Kreta/Heraklion (Mi, Fri, So) auf seine Gäste.



Bereits zum vierten Mal in Folge bringt Rhomberg Reisen alle sonnenhungrigen Urlauber direkt ab Linz auf die griechische Insel Kefalonia (Do). Wer Griechenland authentisch erleben möchte, ist hier genau richtig! .

Das „wahre Griechenland“ erleben, kann man auch im nächsten Sommer wieder auf der griechischen Insel Skiathos. Springer Reisen, fliegt wöchentlich (Fr) auf die grüne Insel in der Ägäis.

Zum Tauchen nach Hurghada

Abseits von Griechenland geht es im nächsten Sommer mit Gruber Reisen wieder auf die wunderschöne kroatische Insel Brac (Sa), welche unter anderem durch den einzigartigen Strand am Goldenen Horn bekannt ist. Aber auch die anderen klassischen Charterziele kommen nicht zu kurz: Mallorca (Mi, So) steht wieder hoch im Kurs. Natürlich darf auch Antalya (Di, Do, Fr, Sa) in der Türkei nicht fehlen.

Wie bereits in der Wintersaison, wird das Tauch-Eldorado Hurghada in Ägypten auch im nächsten Sommer angeboten (Mi, Fr, Sa). Und Ryanair wird, wie berichtet, weiterhin Alicante, Bari und London ansteuern.