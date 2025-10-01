Stadt Vöcklabruck sucht den Superbaum

Vöcklabruck sucht einen schönen Weihnachtsbaum für den festlichen Stadtplatz – Spenden willkommen!

Vöcklabruck. Der Stadtplatz soll auch heuer im weihnachtlichen Glanz erstrahlen – doch noch fehlt der Star des Advents: der Christbaum! Die Stadt Vöcklabruck sucht eine großzügige Baumspende. Sie haben eine schöne Tanne oder Fichte im Garten, die für den großen Auftritt bereit ist? Dann wird’s ernst – und festlich!

Der Baum sollte stattlich, gesund und in Topform sein – den Transport kann die Stadt bestimmt organisieren. Interesse? Dann melden Sie sich bei Bauhofleiter Karl Ennsberger unter 07672 760-300 oder per Mail an karl.ennsberger@voecklabruck.at