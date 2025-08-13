Alles zu oe24VIP
Stadtmuseum Steyr lädt zur Bruckner-Führung
201. Geburtstag

Stadtmuseum Steyr lädt zur Bruckner-Führung

13.08.25, 15:16
Im Mittelpunkt steht Bruckners Lieblingsinstrument, die Chrismann-Orgel. 

Zum 201. Geburtstag von Anton Bruckner widmet das Stadtmuseum Steyr am 4. September um 16.30 Uhr eine „Museum exklusiv“-Führung der Chrismann-Orgel in der Stadtpfarrkirche.

Orgelbauer Kurt Apfelthaler erläutert Aufbau und Funktionsweise des Instruments und gibt spannende Einblicke in dessen Geschichte. Bruckner spielte in Steyr bereits als junger Lehrgehilfe und war in den 1890er-Jahren Berater beim Orgelumbau. Treffpunkt ist im Stadtmuseum Steyr, die Führung endet in der Stadtpfarrkirche.

Der kurze Fußweg erfolgt über die Pfarrstiege, für den Aufstieg zur Orgel ist Trittsicherheit nötig. Die Anmeldung per E-Mail an info@stadtmuseum-steyr.at ist erforderlich. Kosten: 14 Euro, ermäßigt 12 Euro.

