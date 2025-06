Stadtoase übersiedelt von Promenade in Klosterstraße

Neuer Standort schafft Aufenthaltsqualität und belebt autofreie Fußgängerzone.

Linz. Die Linzer Stadtoasen sorgen seit ihrer Einführung im Jahr 2020 für begrünte Erholungsorte mitten in der Innenstadt – ganz ohne Konsumzwang. Aufgrund von Bauarbeiten an der Promenade wird nun eine dieser Oasen verlegt: Am 5. Juni übersiedelt die dortige Anlage inklusive der Sitzmöbel – „Park Let“ genannt – in die Klosterstraße vor die Minoritenkirche. Damit wird auch die autofreie Klosterstraße zusätzlich aufgewertet und als Ort zum Verweilen etabliert.

Vor allem an Plätzen, wo eine dauerhafte Begrünung durch Entsiegelung nicht möglich ist, bieten die Oasen eine klimafreundliche Alternative – als Schattenspender und Aufenthaltsort in heißen Sommermonaten. Das Park-Let ist eine bankähnliche Holzkonstruktion mit Pflanztrögen und Sitzflächen, misst 5,63 mal 1,90 Meter und wird vollständig an den neuen Standort übersiedelt.

"Die Stadtoasen sind ein Symbol dafür, wie durch kleine, gezielte Maßnahmen spürbare Verbesserungen im Alltag erzielt werden", sagt Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ).