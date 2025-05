Stelzer: Mühlkreisbahn bleibt – Stadtbahn ist kein Spielball

Beim Medienempfang in Wien fand Landeshauptmann Thomas Stelzer klare Worte: Für ihn ist die Regional-Stadtbahn Linz ein zentrales Zukunftsprojekt – und die Mühlkreisbahn dabei unverzichtbar.

Beim gestrigen Medienempfang der ÖVP in Wien sprach Landeshauptmann Thomas Stelzer Klartext: Der Erhalt der Mühlkreisbahn sei Voraussetzung für das Großprojekt Regional-Stadtbahn. "Sie ist eine zentrale Lebensader aus dem Mühlviertel. Wer sie in Frage stellt, gefährdet ein Jahrhundertprojekt", so Stelzer. Das Land trägt 42,5 Prozent der 939 Millionen Euro Kosten – der Bund sei in der Pflicht, Verträge einzuhalten.

Auch bei anderen Themen bezog Stelzer Stellung: Er forderte mehr Fairness bei der Finanzierung von Pflege, Bildung und öffentlichem Verkehr. Der oö. Schuldendeckel sei Vorbild für den Bund, Oberösterreich habe 2023 als einziges Bundesland einen Maastricht-Überschuss erzielt. Investiert werde dennoch gezielt – etwa in Gesundheit, Wohnbau und Klimaschutz. Stelzer: "Wir sparen dort, wo es Sinn macht – und investieren, wo es notwendig ist."