Stromtrasse im Mühlviertel: Warten auf Entscheidung
UVP wird geprüft

Stromtrasse im Mühlviertel: Warten auf Entscheidung

21.09.25, 15:01
Experten rechnen damit, dass das Vorhaben genehmigt wird. 

Im Mühlviertel sorgt die geplante 110-KV-Leitung weiterhin für Diskussionen. Derzeit wird das Vorhaben vom Land Oberösterreich auf seine Umweltverträglichkeit geprüft. Viele warten gespannt auf das Ergebnis dieser Untersuchung. Während eine Bürgerinitiative ein Erdkabel fordert, halten die Betreiber am Plan einer Freileitung fest.

„Oben oder unten?“ – diese Frage bewegt derzeit zahlreiche Menschen in der Region. Das Resultat der Umweltverträglichkeitsprüfung war ursprünglich schon für Juli angekündigt, später hieß es September. Nun erklärte die zuständige Landesstelle gegenüber ORF Oberösterreich, dass noch im Herbst mit einer Entscheidung zu rechnen sei.

Experten rechnen mit Genehmigung

Trotz Widerstand aus der Bevölkerung gehen Beobachter davon aus, dass die Freileitung genehmigt wird. Netz Oberösterreich, der verantwortliche Betreiber, verweist seit Langem darauf, dass eine unterirdische Lösung nicht realisierbar sei.

Die geplante Trasse soll von Rainbach über Bad Leonfelden bis nach Rohrbach verlaufen. Rund 170 Masten sind vorgesehen, um die Leitung zu tragen. Sollte das Projekt grünes Licht bekommen, könnte der Baustart in zwei Jahren erfolgen. Genau zu jenem Zeitpunkt, an dem in Oberösterreich Landtagswahlkampf herrscht.

Damit bleibt die Stromtrasse nicht nur ein technisches, sondern auch ein politisches Thema.

