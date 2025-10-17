"Tage der offenen Ateliers“ am Wochenende bei 400 Künstlern

Auf der Website des Landes OÖ kann man Ateliers bzw. Galerien je nach künstlerischer Sparte filtern.



OÖ. „Über 400 offene Ateliers sind ein lebendiger Beweis für die Vielfalt und Kraft unserer Kunstszene", sagt LH Thomas Stelzer (ÖVP).

Am 18. und 19. Oktober steht Oberösterreich ganz im Zeichen der Kunst: Mehr als 400 Künstler laden ein, ihre Ateliers zu besuchen, ihnen bei der Arbeit zuzusehen und in direkten Austausch zu treten. Die „Tage der offenen Ateliers“ haben sich in den vergangenen Jahren zu einer kulturellen Institution entwickelt. „Einmal im Jahr wird die einzigartige Möglichkeit geboten, Kunst dort zu erleben, wo sie entsteht – und das ist nicht im Verborgenen. Wer Künstlern bei der Arbeit zusieht, spürt ihre Leidenschaft und gewinnt neue Impulse für die eigene Kreativität“, betont Stelzer.

Bei der 21. Auflage der Tage der offenen Ateliers findet heuer erstmals auch ein Kunstrundgang in Steyr statt. Organisiert und geführt werden die Rundgänge in Steyr und Linz von den Kunstvermittlerinnen Astrid Hofstetter und Dagmar Höss, dabei entdecken Besucher ausgewählte Stationen zeitgenössischer Kunst.Eine interaktive Landkarte (www.doris.at/themen/kultur/atgal.aspx) führt bequem von Atelier zu Atelier.