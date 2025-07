Tausende Linzer wollen zwei Stunden gratis Parken in der Linzer Innenstadt

Vizebürgermeister Martin Hajart: „Es ist ein deutliches Signal in Richtung einer Belebung der Landstraße!“

Linz. 3.374 Linzer haben in acht Monaten die Wirtschaftsbund-Petition „wir-fordern.at“ unterzeichnet und damit ihre Stimmen für zwei Stunden gratis Parken und zwei Stunden kostenlose öffentliche Verkehrsmittel für alle Besucher der Linzer Innenstadt erhoben. Nun wurden die gesammelten Unterschriften offiziell an den Linzer Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) und seinen Vize Martin Hajart (ÖVP) übergeben.Die Linzer Innenstadt sei das Herzstück unserer Stadt – ein Ort, der Leben, Kultur, Handel und Begegnung vereint. Doch steigende Kosten und mangelnde Anreize halten viele davon ab, die Innenstadt regelmäßig zu besuchen. „Daher möchten wir gezielt Anreize schaffen, die Menschen dazu einladen, die Innenstadt zu besuchen und zu erleben. Das wirtschaftliche Potenzial der Innenstadt ist riesig – und gemeinsam können wir es (wieder) voll ausschöpfen“, ist Hajart überzeugt. Das Ergebnis der Petition sei somit ein „deutliches Signal in Richtung einer Belebung der Landstraße.“Stadträtin und WB-Bezirksobmann-Stv. Doris Lang-Mayerhofer (ÖVP) sieht in den 3.374 Stimmen „einen klaren Auftrag an Bürgermeister Dietmar Prammer.“ Es gelte, diese Stimmen zu hören und „entsprechend rasch weitere Schritte in Richtung einer Realisierung zu setzen".