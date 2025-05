Technik trifft Fürsorge: OÖ investiert in smarte Pflege

Mit dem Digitalen Pflegeheim in der Linzer Liebigstraße zeigt Oberösterreich, wie moderne Technologien das Pflegepersonal entlasten und gleichzeitig die Lebensqualität der Bewohner*innen steigern können. Möglich macht das der Pflegetechnologiefonds des Landes OÖ.

Das Pflegeheim in der Liebigstraße Linz gilt als Vorzeigemodell der digitalen Pflegezukunft. Mit 75.000 Euro aus dem oberösterreichischen Pflegetechnologiefonds wurden innovative Technologien implementiert, die Pflegekräfte entlasten und die Sicherheit sowie Lebensqualität der Bewohner*innen erhöhen. Zum Einsatz kommen etwa KI-gestützte Sprachdokumentation, smarte Pflegebetten, telemedizinische Beratung und intelligente Sturzerkennung via App. Soziallandesrat Christian Dörfel sagt, dass "Digitalisierung Pflegekräfte nicht ersetzen, sondern unterstützen" soll. Auch Vizebürgermeisterin Karin Hörzing lobt das Projekt als Meilenstein in der modernen Pflege. Das Ziel: Mehr Zeit für persönliche Betreuung und mehr Sicherheit im Alltag. Mit dem Pflegetechnologiefonds investiert das Land OÖ insgesamt zwei Millionen Euro in zukunftsweisende Pflegeinnovationen – ein starker Impuls für eine moderne und menschennahe Pflegeinfrastruktur.

