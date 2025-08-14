Tödlicher Unfall: E-Biker (74) prallt gegen Auto

Ein E-Biker-Fahrer hat Donnerstagfrüh bei Palting (Bezirk Braunau) eine Kollision mit einem Auto nicht überlebt.

Der 74-Jährige dürfte bei der der Einfahrt in eine Kreuzung das Auto, das Vorrang hatte, übersehen haben und prallte dagegen.

Der Radfahrer wurde zu Boden geschleudert, dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort starb, so die Polizei.