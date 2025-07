Trotz Verbots: Bub (11) am Badesee von Hund gebissen

Ein Elfjähriger ist am Sonntag am Pleschinger See in Steyregg (Bezirk Urfahr-Umgebung) von einem Hund attackiert und gebissen worden.

Der Halter hatte sein Tier ohne Leine und Maulkorb herumlaufen lassen, obwohl an dem Badesee während des Sommers ein generelles Hundeverbot gilt. Der 21-Jährige wird angezeigt, so die Polizei. Der Bub erlitt Verletzungen an der Hand und am Oberschenkel. Er wurde nach der Erstversorgung in das Kepler Uniklinikum gebracht und ambulant behandelt. Der Elfjährige wollte sich bei einem Brunnen gerade Wasser holen, als das Tier auf ihn zugelaufen kam. Der Hundebesitzer lag währenddessen mit einer Gruppe von Freunden auf der Liegewiese.