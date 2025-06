Tschetschene verletzte zwei Landsmänner mit Machete

Tathergang und Motiv unklar - Der Attacke war ein Streit zweier Gruppen vorausgegangen

Wels. Ein 20-jähriger Tschetschene hat in der Nacht auf Mittwoch am Bahnhofsvorplatz in Wels zwei Landsmänner mit einer Machete verletzt. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der Attacke war ein Streit vorausgegangen. Der genaue Tatablauf sowie das Motiv sind aber nach wie vor unklar.

Kurz nach Mitternacht hatten sich zwei Gruppen von Tschetschenen vor dem Bahnhof getroffen und waren in Streit geraten. Dieser eskalierte offenbar, der 20-Jährige attackierte einen 21-Jährigen und einen 31-Jährigen mit der Machete. Die beiden wurden mit Verletzungen am Bein bzw. am Bauch ins Klinikum Wels eingeliefert.