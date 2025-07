"Under the bridge" eröffnet unter Eisenbahnbrücke

Das Pendant zur Sandburg am Urfahraner Donauufer startet.

Linz. Direkt unter der Neuen Eisenbahnbrücke ist in Urfahr ein Areal mit Gastrocontainern entstanden, das am Mittwoch 16. Juli eröffnet wird.

Unter dem Motto „Kultur, Sport & Gastronomie für alle“ hat sich die Stadt Linz eine Location für gemeinschaftliches Erleben gewünscht und Feel Events mit der Umsetzung betraut.

"Nach nur drei Wochen Umsetzungszeit - in der wir jedes kleine Stückchen unserer langjährigen Event-Erfahrung gebraucht haben - eröffnen wir voll Freude unser neues Gastro-Konzept under the bridge", sagt Karl Weixelbaumer, der seit zehn Jahren die Strandbar Sandburg vor dem Linzer Brucknerhaus betreibt.

Neben Gastronomie unter dem schützenden „Dach“ der Brücke bietet es Liegestühle, Partyutensilien zum Ausleihen und vielseitige Spielmöglichkeiten wie Boccia udn Mini-Tischtennis. Das Konzept verzichtet bewusst auf Konsumzwang, sodass die Infrastruktur allen offensteht.

© Karma Gastro

Eine besondere Ergänzung des Projekts ist die Tribüne aus beweglichen Holzelementen, die das Areal mit dem bestehenden Beachvolleyballplatz verbindet. Auch Kultur findet ihren Platz: Eine offene Bühne, inspiriert von antiken Theatern, steht für jede Art von Darbietung zur Verfügung.

Picknickkörbe und kein Konsumzwang

Kulinarisch wird es einerseits einen Verkaufscontainer mit Bedienung geben, wo man neben Drinks auch fertige Picknick-Körbe kaufen kann. Dazu werden auch immer wieder unterschiedliche Food Trucks ihre Speisen anbieten. Ein Automat wird zudem für eine Rundumversorgung den ganzen Tag sorgen. Es kann aber auch selbst Mitgebrachtes konsumiert werden.

Die Planung des Projekts berücksichtigt auch die Herausforderungen durch Hochwasser und setzt auf Mobilität: Die Holzelemente der Tribüne sind flexibel gestaltbar und die Container sind so konzipiert, dass keine zusätzlichen Lager- oder WC-Container notwendig sind.