Urfix-Familientag mit neuem "Feuer + Eis"- Coaster

Wer Angst hat die Kinder zu verlieren: Auf anderen Jahrmärkten gibt es Armbänder für Kinder auf denen die Telefonnummer der Eltern geschrieben werden kann.

Linz. Kinder lieben es in diese bunte Welt einzutauchen; sie lieben dieses besondere Flair, welches es nur auf Jahrmärkten gibt. Am Mittwoch, 30. April, ist am Urfahranermarkt in Linz Familientag mit ermäßigten Preisen an den Fahrgeschäften und bei den Verkaufsständen. Als besonderes Highlight für kleine und große Fans steht an diesem Tag von 11 bis 18 Uhr K.I.T.T. von der TV-Serie Night Rider im Linz-Zelt für Fotos mit den Besuchern bereit.

Der neue Power-Coaster „Feuer & Eis“ ist heuer der Besuchermagnet Nummer 1. Er ist 280 Meter lang, 12 Meter hoch und schafft 50 km/h. Die Fahrt geht durch Hitze, Kälte, Licht und Nebel. Kurven, Tunnel und ein doppelter waagrechter Looping sind nicht für jeden Magen geeignet.