E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Volksgarten-Neu: Arbeiten im Zeitplan
Fortschritt sichtbar

Volksgarten-Neu: Arbeiten im Zeitplan

31.08.25, 11:04
Der Vorplatz der Stadthalle ist ab 1. September wieder für Fußgänger geöffnet. 

Die Arbeiten zur Erweiterung des Welser Volksgartens schreiten sichtbar voran: Der Abbruch der Hallen 1 bis 9 ist abgeschlossen. Im Bereich der ehemaligen Hallen 3 und 4 entstehen neue Parkplätze, deren Oberbelag bis Ende Oktober fertiggestellt sein soll.

Der Feinbelag folgt im Frühjahr 2026. Auch die Vorbereitungen für das neue Trafo-Haus sind abgeschlossen. Ab sofort werden die Dächer der Hallen 12 und 13 entfernt, der Radweg entlang der Traun ist ab 1. Oktober gesperrt. Zeitgleich starten Beleuchtungs- und Unterbauarbeiten. Positive Nachricht: Der Vorplatz der Stadthalle ist ab 1. September wieder für Fußgänger geöffnet.

