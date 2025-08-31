Volksgarten-Neu: Arbeiten im Zeitplan

Der Vorplatz der Stadthalle ist ab 1. September wieder für Fußgänger geöffnet.

Die Arbeiten zur Erweiterung des Welser Volksgartens schreiten sichtbar voran: Der Abbruch der Hallen 1 bis 9 ist abgeschlossen. Im Bereich der ehemaligen Hallen 3 und 4 entstehen neue Parkplätze, deren Oberbelag bis Ende Oktober fertiggestellt sein soll.

Der Feinbelag folgt im Frühjahr 2026. Auch die Vorbereitungen für das neue Trafo-Haus sind abgeschlossen. Ab sofort werden die Dächer der Hallen 12 und 13 entfernt, der Radweg entlang der Traun ist ab 1. Oktober gesperrt. Zeitgleich starten Beleuchtungs- und Unterbauarbeiten. Positive Nachricht: Der Vorplatz der Stadthalle ist ab 1. September wieder für Fußgänger geöffnet.