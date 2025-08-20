Vom Grand Hotel bis zum Fabriksbau: 937 neue Jobs durch Neugründungen

Die Standortagentur Business Upper Austria entwickelt Betriebsgebiete, unterstützt bei der Standortsuche und berät Unternehmen zu Förderungen.

OÖ. Im ersten Halbjahr 2025 hat die oberösterreichische Standortagentur Business Upper Austria 39 Ansiedlungsprojekte erfolgreich abgeschlossen, um drei mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Bei einem Investitionsvolumen von 337,71 Millionen Euro wurden 937 neue Arbeitsplätze geschaffen. Zugleich wurden im Zeitraum von Jänner bis Ende Juni dieses Jahres in Oberösterreich 3.727 Unternehmen neu gegründet. "Gegenüber dem 1. Halbjahr 2024 mit 3.305 Neugründungen stellt das einen deutlichen Anstieg von 12,8 Prozent dar", rechnet Wirtschafts-LR Markus Achleitner (ÖVP) vor.

Die Bandbreite der Betriebsansiedlungen reicht von Industrie bis Tourismus. Exemplarisch dafür stehen der Spatenstich von Sikla in Wels und die Eröffnung des Hotels ‚Grand Elisabeth‘ in Bad Ischl“, so Achleitner. Im Gewerbegebiet Wels-Unterleithen baut Sikla Austria um 30 Mio. Euro eine neue Firmenzentrale mit Kinderbetreuungseinrichtung. In das Hotel Elisabeth in Bad Ischl, das im April eröffnet wurde, wurden 50 Mio. Euro investiert.