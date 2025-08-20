Zwei männliche Cheerleader bei NFL-Team: Aufregung im Netz

Die Minnesota Vikings stellen mit Blaize Shiek und Louie Conn erstmals zwei männliche Cheerleader vor – und ernten dafür sowohl Lob als auch massive Kritik.

Die Minnesota Vikings haben in dieser Saison zwei neue Mitglieder ihres Cheerleader-Teams präsentiert: Blaize Shiek und Louie Conn. Beide stehen in ihrer ersten Saison bei den Vikings-Cheerleadern, die seit Jahrzehnten fast ausschließlich aus Frauen bestanden.

Shitstorm in sozialen Medien

Nach der Vorstellung der beiden kam es vor allem auf X zu einer Welle an Anfeindungen. Nutzer kritisierten die Entscheidung scharf. Manche kündigten sogar an, ihre Saison-Tickets zurückzugeben. Ein User schrieb etwa: „Ich vermisste die Cheerleader aus den 90ern … keiner will diesen Sch*** sehen!“

Männer im Cheerleading keine Seltenheit

Männliche Cheerleader sind in der NFL keine Neuheit. Rund ein Drittel der Teams hat bereits männliche Tänzer in den Reihen. Auf Highschool- und College-Niveau ist das ebenso seit Langem üblich – prominente Beispiele sind etwa frühere Cheerleader wie Ronald Reagan oder George W. Bush.

Vikings verteidigen ihre Entscheidung

Die Vikings reagierten mit einem klaren Statement: „Jedes Mitglied der Minnesota Vikings Cheerleaders bringt eine beeindruckende Tanzerfahrung mit und hat denselben strengen Auswahlprozess durchlaufen. Ausgewählt wurden sie wegen ihres Talents, ihrer Leidenschaft fürs Tanzen und ihres Einsatzes, das Spieltags-Erlebnis zu bereichern. Wir unterstützen alle unsere Cheerleader und sind stolz auf ihre Rolle als Botschafter der Organisation.“

Strenger Auswahlprozess

Um Teil des Teams zu werden, müssen Bewerber einen dreiwöchigen Auswahlprozess bestehen. Eine Verpflichtung bei den Vikings gilt jeweils für ein Jahr, die Cheerleader-Saison startet im April.