Kilo-Hammer um Swift-Freund: SO sieht Travis Kelce jetzt aus

Nach einer schwachen Spielzeit will NFL-Star Travis Kelce mit Topform und weniger Gewicht in die neue Saison starten.

Travis Kelce blickt auf eine seiner schwächsten NFL-Saisons zurück. Während seine Teamkollegen trainierten, reiste der 35-Jährige mit Freundin Taylor Swift quer durch Europa und begleitete sie auf der „Eras Tour“. Zum Saisonstart wirkte der Tight End der Kansas City Chiefs außer Form. Mit 97 gefangenen Pässen, 823 Yards und drei Touchdowns blieb er hinter seinen gewohnten Leistungen.

Gewichtsverlust im Sommer

Wie die deutsche "Bild" berichtet, hat Kelce in der Sommerpause rund 15 Kilogramm abgenommen. Sein Gewicht war in den vergangenen Tagen Gesprächsthema im Team, genaue Zahlen wollte er jedoch nicht nennen. In der vergangenen Saison brachte der 1,95 Meter große Kelce etwa 113 Kilo auf die Waage. Da sein Vertrag nach der Saison ausläuft, könnte dies seine letzte Spielzeit sein.

Lob vom Head Coach

Chiefs-Trainer Andy Reid zeigte sich beeindruckt: „Er ist gerade sehr schlank, sieht aus wie 20. Er macht einen guten Job und ist in großartiger Form. […] Er hat hart gearbeitet, um dorthin zu kommen, wo er jetzt ist.“

Fokus auf sportlichen Erfolg

Kelce selbst erklärte: „Ich habe seit dem Ende der letzten Saison etwas an Gewicht verloren. Dieses Jahr hatte ich Zeit, mich wirklich auf das Lauftraining zu konzentrieren. Ich fühle mich auf jeden Fall gut, und das wird sich auszahlen.“ Seine Beziehung zu Taylor Swift will er künftig aus den sportlichen Schlagzeilen heraushalten. Seit Sommer 2023 ist er mit der Sängerin zusammen. Im ersten gemeinsamen Jahr gewann er den Super Bowl, im Frühjahr dieses Jahres verlor er das NFL-Finale.