Welser Burggarten lädt runderneuert zum Konzertgenuss

An 13 Donnerstagen gibt es gratis Blasmusik-Konzerte.

Wels. Zeitgerecht zum Start der sommerlichen Konzertreihe ist der Burggarten (Burggasse 13) fertig umgestaltet und mit frisch sanierten Wegen bestens begehbar. Die Vielseitigkeit der Blasmusik gibt es an 13 Donnerstag-Abenden bei freiem Eintritt jeweils um 20. Uhr zu erleben.

Ein Jahrhundert Eisenbahnermusikverein Wels (EMV): Das wird beim Eröffnungskonzert am 5. Juni gefeiert! Nach Bekanntem und Überraschendem aus 100 Jahren Musikgeschichte erklingt zum Abschluss der Große Zapfenstreich. Die letzten Welser Lokalmatadore gibt es am 21. August mit der BigBand Deluxe zu hören und zu sehen.

Dazwischen musizieren im wunderschönen Burggarten-Ambiente immer wieder gern gehörte Gäste von außerhalb, wie die Polizeimusik Oberösterreich am 3. Juli, die Militärmusik Oberösterreich am 17. Juli oder das Ensemble Ceska am 14. August. Auch der Bezirk Wels-Land ist mit dem Musikverein Weißkirchen am 19. Juni, der Marktmusikkapelle Lambach-Edt am 26. Juni und dem Musikverein Neukirchen bei Lambach am 10. Juli einmal mehr sehr stark vertreten.

Bürgermeister ndreas Rabl (FPÖ): „Die Burggartenkonzerte sind längst ein Fixpunkt im Veranstaltungskalender der Stadt. Sie verbinden musikalischen Hochgenuss mit dem einzigartigen Flair des sommerlichen Prachtgartens."

Alle Termine finden Interessierte unter wels.at/veranstaltungen im Internet. Bei Schlechtwetter finden die Konzerte in der Stadthalle (Pollheimerstraße 1) oder im Stadttheater Greif (Rainerstraße 2) statt. Infos dazu am Veranstaltungstag ab 18:30 Uhr unter Tel. +43 7242 235 7350.