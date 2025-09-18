Weltweit erster kalt abgefüllter Tee mit der beeindruckenden Haltbarkeit von Wein

Der Combuchont® aus Großraming definiert sich als der weltweit erste kalt abgefüllte Tee mit der beeindruckenden Haltbarkeit von Wein.

OÖ. Auch im Herbst muss es kein roter Sturm oder eine Oktoberfestbier sein."Alkoholfreier Genuss ist im Aufwind. Menschen aller Altersgruppen suchen spannende Alternativen zu Wein, Bier und Spirituosen – besonders die jüngere Generation. Genussland Oberösterreich gestaltet diesen Trend aktiv und promotet die kreativen Getränke seiner Partner. Das Spektrum reicht von spritzigem Frizzante über Eistees bis zum eleganten Combuchont. Damit zeigt das Genussland, dass Regionalität und Innovation Hand in Hand gehen. Die Kampagne „say wow“ positioniert die Region als Trendsetter und zeigt: Alkoholfrei ist nicht nur Genuss, sondern ein Erlebnis voller Kreativität", sagt Genussland OÖ-Stabstellenleitern Birgit Stockinger. Der Combuchont wurde aus der Feder eines Koches im Restaurant RAU in Oberösterreich entwickelt und wird in der ersten Teekellerie der Welt – Der Teekellerei Combuchont® Schraml - produziert.

Der Konsumentenschutz hat kürzlich 17 alkoholfreie Weine beziehungsweise Perlweine und acht alkoholfreie Getränke, deren Etiketten eine gewisse Nähe zu Wein vermuten lassen, im Labor untersuchen lassen. Fünf Produkte erreichten eine gute Bewertung, der Rest schnitt schlechter ab.