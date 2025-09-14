Winkler Spitzenkandidat der SPÖ

Mit 92,73 Prozent der Stimmen wurde er gewählt.

Beim Landesparteitag der SPÖ Oberösterreich wurde Martin Winkler als Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2027 mit 92,73 Prozent der Stimmen bestätigt. Rund 1.000 Mitglieder stimmten in Linz ab.

Winkler war einziger Kandidat und bezeichnete das Ergebnis als „Startschuss für den Wahlkampf“. In seiner Rede setzte er auf Wirtschaft, Energieunabhängigkeit und Bauwesen sowie die Prinzipien Leistung, Respekt und Sicherheit.

Er kritisierte die schwarz-blaue Landesregierung als „Bremser-Duo“. Bundespolitik war ebenfalls vertreten, darunter Vizekanzler Andreas Babler. Die oö. ÖVP bewertete Winklers Auftritt als „leere Parolen“, SPÖ-Landesgeschäftsführerin Nicole Trudenberger wies die Kritik zurück. Nach dem Rücktritt seines Vorgängers Michael Lindner ist der 62-jährige Winkler der 16. Landes-SPÖ-Chef seit 1945 und der sechste innerhalb von zwölf Jahren.