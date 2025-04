Zeitplan für SPOÖ-Vorsitz ist nun fix

Es werden u.a. Martin Winkler und Frank Schneider als mögliche Nachfolger gehandelt.

OÖ. Seit vier Monaten wird ein Nachfolger für den SPÖ- Landesrat Michael Lindner gesucht. Anfang Dezember hat der Nationalratsabgeordnete Alois Stöger als geschäftsführender Parteivorsitzender die Aufgabe übernommen, die SPÖ in Oberösterreich neu aufzustellen. Am Parteitag am 27. September soll jetzt der neue Parteivorsitzende offiziell vorgestellt werden. Die Partei war derweil nicht untätig, wird von Stöger gegenüber dem ORF betont: „Wir haben währenddessen eine intensive Auseinandersetzung innerhalb der Partei gehabt. Wir haben eine Bürgermeisterwahl zu schlagen gehabt, wir haben Regierungsverhandlungen auf der Bundesebene bewältigen müssen und hier mit sehr vielen Funktionären Gespräche geführt.“ Aus Managerkreisen kommt viel Kritik: "Würde man für eine Unternehmensentscheidungen so lange brauchen, wie es manche Spitzenfunktionäre der SPÖ derzeit anlegen, dann wäre dieses Unternehmen schlichtweg nicht überlebensfähig." Martin Winkler und Frank Schneider werden u.a. als mögliche Nachfolger gehandelt.