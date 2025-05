Österreicherin (45) stürzte 200 Meter in den Tod

Eine 45-ährige Österreicherin mit Wohnsitz im Kanton Graubünden stürzte in eine Schlucht und wurde tot in einem Bach aufgefunden.

Ascona. Eine vor elf Tagen im Tessiner Maggiatal in der Schweiz tödlich verunglückte Frau ist nun identifiziert worden. Laut Informationen der Tessiner Kantonspolizei vom Mittwoch war die 45-Jährige eine Österreicherin mit Wohnsitz im Kanton Graubünden. Sie war von einer Klippe mehr als 200 Meter in die Tiefe in eine Schlucht gestürzt.

Die Frau war am 10. Mai in der Gegend von Dunzio oberhalb von Avegno im Maggiatal in einen Bach verunglückt. Der Leichnam wurde mit Hilfe eines Rega-Helikopters geborgen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauerten an, teilte die Tessiner Kantonspolizei mit.