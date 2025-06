Onkel von Todesopfer Hana (15): "Wir sind gebrochen"

Die Trauer bei der Familie des Todesopfer ist groß.

In einem emotionalen Interview erzählt der Onkel von Hana A. (15) wie er die letzten Stunden miterlebt hat. "Sie war wie mein eigenes Kind. Eine Paradiesblume", schildert Ilhad K. gegenüber der kroatischen Zeitung "24 sata". Das 15-jährige Mädchen mit bosnischen Wurzeln war bei dem Amoklauf von Artur A. im BORG in der Dreierschützengasse ums Leben gekommen. "Ich kann nicht glauben, dass sie von uns gegangen ist", erzählt der Onkel, der in Bosnien lebt, weiter.

"Sie wollte Medizin studieren"

Als K. gehört hatte, dass Hana unter den Toten ist, wäre für ihn eine Welt zusammengebrochen. Fast täglich hätte er mit seiner Nichte und mit deren älteren Bruder, die in Graz leben, Kontakt gehabt. Nur der Glaube halte die Familie am Leben.

Hana sei ein sehr ruhiges und aufmerksames Mädchen gewesen. Die Art Kind, die sich Eltern nur wünschen würden. "Sie liebte die Schule", erzählt K. weiter. Er hätte sie nur ein paar Tage vor ihrem Tod noch in den Armen gehalten. "Ich wusste, dass dies das letzte Mal sein würde." Pläne hätte seine Nachbarin auch viele gehabt.

"Sie wollte Medizin studieren und anderen helfen", so der Onkel weiter. "Möge unser Engel in den Himmel kommen."