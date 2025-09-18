Pensionist (81) rutschte aus und stürzte 15 Meter tief in Klamm

Ein fürchterlicher Unfall ereignete sich in Kufstein, Tirol.

Tirol. Ein 81-Jähriger machte am Mittwoch zu Mittag gerade gemeinsam mit seiner Ehefrau eine Wanderung durch die Garnitzenklamm. Dabei dürfte der Pensionist aus noch unbekannten Gründen ausgerutscht sein. Der Mann stürzte daraufhin, vor den Augen seiner Frau, rund 15 Meter in die Tiefe und blieb im Bachbett liegen.

Mit einer Seilwinde mussten die alarmierten Rettungskräfte den 81-Jährigen, der bei dem Unfall unbestimmt verletzt wurde, bergen. Der ältere Herr wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Spital geflogen werden