Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Garnitzenklamm
© ORF

Wanderung mit Frau

Pensionist (81) rutschte aus und stürzte 15 Meter tief in Klamm

18.09.25, 14:37
Teilen

Ein fürchterlicher Unfall ereignete sich in Kufstein, Tirol.

Tirol. Ein 81-Jähriger machte am Mittwoch zu Mittag gerade gemeinsam mit seiner Ehefrau eine Wanderung durch die Garnitzenklamm. Dabei dürfte der Pensionist aus noch unbekannten Gründen ausgerutscht sein. Der Mann stürzte daraufhin, vor den Augen seiner Frau, rund 15 Meter in die Tiefe und blieb im Bachbett liegen. 

Mit einer Seilwinde mussten die alarmierten Rettungskräfte den  81-Jährigen, der bei dem Unfall unbestimmt verletzt wurde, bergen. Der ältere Herr wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Spital geflogen werden

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden