Pizza-Weltmeister bäckt mitten in Wien

Auch wenn Francesco Calò ein Superstar ist, seine Pizzeria blieb ein Geheimtipp.

Wien. Das nennt man wahrlich einen „Hidden Champion“ der Gastro-Szene: Francesco Calò von der Via Toledo Enopizzeria in der Laudongasse 13 in Josefstadt ist seit bald einem Jahr amtierender Pizza-Weltmeister – und gewann im Heimatland des Feuerflecks den Titel „Pizza DOC in the World 2019 Miglior Pizzaiolo Italiano nel Mondo“.

Und der Champ hat seither noch weiter an der Perfektionierung seiner neapolitanischen Pizza-Kreationen gearbeitet. Akribisch, wie es Calòs Stil ist. Ausgehend von der Via Toledo – Namensgeberin seines Lokals – in Neapel eroberte die Pizza die ganze Welt. „Mein Anliegen ist, nur Produkte von höchster Qualität zu verwenden. Unser Gast soll die Sicherheit haben, zu 100 Prozent naturreine Speisen zu genießen“, erklärt Calò.

Und das bietet die Via Toledo Enopizzeria zu ex­trem zivilen Preisen: Die klassische Pizza Napoli mit Tomate, Oregano, Sardelle und Olivenöl gibt schon um weltmeisterliche 10,80 Euro. Die La Tartufata mit Ricotta, Speck, Fior di Latte und Trüffeln kostet 17,50 Euro. Und sie schmeckt wirklich …