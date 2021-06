Die Parade ist Höhepunkt der Vienna Pride, der größten LGBTIQ-Veranstaltung in Österreich, die sich für mehr Akzeptanz in der Gesellschaft und eine Stärkung der Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender, Intersexuellen und Queeren einsetzt. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 150.000 Teilnehmern.

Der Umzug begann um 14 Uhr vor dem Rathausplatz und dem Schlosstheater. Die Hitze macht den Feiernden nichts aus - im Gegenteil. Fröhlich, bunt, freizügig und regenbogig feiern sie die Vielfältigkeit der Liebe.

In diesem Jahr findet die Veranstaltung diesem Jahr als reine Fußgänger- und Fahrraddemo statt. „Gerade in Krisenzeiten wie diesen sind Sichtbarkeit, Lebensfreude und ein starkes Miteinander umso wichtiger, genauso wie das gemeinsame Eintreten für Sichtbarkeit, Respekt und gleiche Rechte“, sagte Katharina Kacerovsky-Strobl, die Organisatorin von Vienna Pride.

„Stay safe, stay proud“ lautet das Motto in diesem Jahr. Eine offizielle Maskenpflicht gibt es jedoch nicht. Die Organisatoren rufen aber trotzdem dazu auf, eine FFP2-Maske vor allem bei der anschließenden Abschlussveranstaltung zu tragen. Um die Bestimmungen einzuhalten, gibt es Ordnerinnen und Ordner, die Personen bei einem Verstoß von der Parade ausschließen können.

Eine "bunte" Mischung aus Erzkonservativen, Fundamentalisten Personen aus dem rechten Milieu haben sich zu einer Gegendemonstration versammelt. Die Teilnehmerzahl ist überschaubar: Etwa 100 Menschen nehmen an der Versammlung teil. Sie werden mit "Halt die Fresse"-Chören überstimmt. Die Polizei trennt die beiden Lager voneinander.

Neben vielen anderen meldet sich auch Bundespräsident Van der Bellen zu Wort. Der Balkon der Hofburg ist mit einer riesigen Regenbogenflagge geschmückt.

Ich wünsche allen Teilnehmenden der heutigen #Regenbogenparade: Happy #Pride! Danke, dass Sie die Vielfalt bei der @ViennaPride so deutlich – so „proud and loud“ – sichtbar, hörbar und spürbar machen. (vdb) pic.twitter.com/Fsg59qbmQt