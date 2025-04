Radfahrerin geriet unter Straßenbahn: tot

Eine in die Station einfahrende Straßenbahn der Linie 2 in Urfahr dürfte eine Radfahrerin übersehen haben.Sie wurde eingeklemmt und getötet.

OÖ. Zu einem Großeinsatz wurde der Zusammenprall, weil die Frau um die 50 - die laut Zeugen mit einem zweiten Radfahrer unterwegs gewesen sein soll - weil sie unter der Bim mit ihrem Bike eingeklemmt war. Neben dem Notarzt wurde auch Feuerwehr alarmiert, die jedoch dem Opfer auch nicht mehr rechtzeitig aus der misslichen wie letztlich tödlichen Lage helfen konnte.

© Mike Wolf ×

© Mike Wolf ×

Ein Zeuge, der in der Bim gesessen war, schildert gegenüber oe24: "Die Straßenbahn wollte gerade in die Station vor der Berufsschule in der Ferihumerstraße einfahren, als am Zebrastreifen zwei Radler daherkamen und noch vor der Bim die Straße queren wollten." Dabei dürfte es zur Karambolage gekommen sein, wobei der Radfahrer wohl rot und die Straßenbahn der Linie 2 übersehen haben. Ob tatsächlich ein zweiter Radler involviert war und wie es ihm bzw. ihr geht, ist noch völlig unklar.

© Mike Wolf ×

Die Polizei bestätigt derweil nur den Unfall Dienstag um 12.49 Uhr und dass eine Radfahrerin ums Leben gekommen sei. Ein genauer Bericht soll folgen.