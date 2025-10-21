Alles zu oe24VIP
Räuber beutelte Opa (80) und klaute Geldbörse
Räuber beutelte Opa (80) und klaute Geldbörse

21.10.25, 14:51
Der Unbekannte soll den älteren Herren von hinten attackiert haben. 

Ein bislang unbekannter Mann soll einen 80-Jährigen Montagmittag in der Döllacher Straße im Ortszentrum von Liezen geschüttelt und ausgeraubt haben. Der Täter packte den 80-Jährigen aus dem Bezirk Liezen unvermittelt von hinten am Hosenbund beziehungsweise Gürtel, hielt ihn fest und schüttelte diesen mehrfach.

Dabei sagte er zum Opfer in deutscher Sprache, jedoch mit ausländischem Akzent: „Geh gerade, das ist ungesund!“ Als der Täter von dem Pensionisten abließ, bemerkte der 80-Jährige kurz danach das Fehlen seiner Geldbörse samt Karten und Geld.  Diese dürfte vom Unbekannten aus der hinteren Gesäßtasche gezogen worden sein. Das Opfer konnte lediglich eine vage Personsbeschreibung abgeben.

Täterbeschreibung:Mann, ca. 170 bis 180 cm groß, etwa 30 Jahre alt, südländisches Aussehen, sprach Deutsch mit ausländischem Akzent, bekleidet mit schwarzer langer Hose und einer schwarzen Jacke.Zeugen des Vorfalls werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Liezen unter 059133/6340 in Verbindung zu setzen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

