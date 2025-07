Rentnerin (77) vor Wohnung ausgeraubt: Sohn kam zur Hilfe

Der Täter riss der alten Dame die Kette vom Hals. Sie musste verletzt ins Spital.

Die Wiener Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der eine 77-Jährige beim Aufsperren ihrer Wohnung in Wien-Penzing am Montag von hinten überwältigt und niedergeschlagen haben soll. Der Verdächtige soll dem am Boden liegenden Opfer eine Goldkette vom Hals gerissen und sämtliches Bargeld - laut Polizeisprecherin Anna Gutt etwa 250 Euro - gestohlen haben.

Opfer musste ins Spital

Die Frau wurde leicht verletzt in ein Spital gebracht, berichtete die Polizei am Dienstag. Das Opfer erlitt eine Rissquetschwunde auf der Stirn sowie Abschürfungen. Die 77-Jährige war zuvor einkaufen gewesen und bei der Bank. Dort könnte sie der Verdächtige beobachtet und anschließend zur Wohnung im Mehrparteienhaus in der Nähe des Penzinger Friedhofs verfolgt haben, sagte Gutt.

Der Sohn der Frau, der in der Nebenwohnung lebt, hörte die Schreie seiner Mutter und kam ins Stiegenhaus. Er verfolgte den daraufhin flüchtenden Unbekannten hinaus auf die Straße und wählte den Notruf. Eine Sofortfahndung durch die Polizei war aber nicht erfolgreich. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, übernahm die Ermittlungen.