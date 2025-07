Rollator-Lady Kette von Hals gerissen

Der Täter flüchtete auf Scooter.

Wien. Die Wiener Polizei sucht einen brutalen Räuber, der vor eineinhalb Wochen in Wieden eine gehbehinderte Pensionistin überfallen hat. Die 82-Jährige war in der Mühlgasse mit ihrem Rollator unterwegs, als der Mann von hinten mit voller Wucht ihre Halskette vom Hals riss. Dabei stieß der Kriminelle die Frau zu Boden und verletzte sie. Mit der Beute, die 900 Euro wert war, flüchtete der Mann laut Polizei auf einem schwarzen Tretroller mit rosa Gabel in Richtung Naschmarkt.

© oe24

Laut Beschreibung ist der Mann 25 bis 35 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und hat eine mittlere Statur. Er hat kurze, schwarze Haare und trug einen Drei-Tages-Bart. Er trug zum Zeitpunkt des Überfalls am 26. Juni ein blaues Hemd, blaue kurze Hosen, blaue Schuhe und eine Sonnenbrille. Eine Überwachungskamera in der Nähe des Tatorts zeichnete den Mann bei seiner Flucht auf.

© LPD Wien

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien veröffentlichte die Polizei nun ein Foto des Verdächtigen. Personen, die Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort des abgebildeten Mannes machen können, werden ersucht, sich - auch anonym - an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, unter der Telefonnummer 01-31310-43220 oder 01-31310-43800 zu wenden.