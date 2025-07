Rolltor mit Pkw rausgerissen: Juwelier-Einbrecher auf der Flucht

Ein Zeuge rief mitten in der Nacht die Polizei.

Ein Zeuge rief in der Nacht auf Mittwoch gegen 3.20 Uhr den Notruf und schilderte, dass soeben zwei maskierte Männer in ein Juweliergeschäft am Stadtplatz, mitten im Zentrum von Wels, einbrechen würden.

© laumat/Matthias Lauber

Nur wenige Minuten später traf die Polizei ein, da waren die Unbekannten bereits geflüchtet. Die ersten Erhebungen ergaben, dass es sich um zwei Täter handeln dürfte. Die Maskierten hatten einen Gurt an dem Gitterrolltor befestigt und diesen dann mit einem Auto herausgerissen.

Fahndung bisher erfolglos

Anschließend schlugen die beiden mit einem Vorschlaghammer die gläserne Eingangstüre ein, erbeuteten Schmuck in vorerst unbekannter Höhe und ergriffen umgehend die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bisher erfolglos.