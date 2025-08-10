Alles zu oe24VIP
Motorradunfall endete tödlich
© FF Bischofshofen

Hochkönigstraße

23-Jähriger verunglückte tödlich mit Motorrad bei Bischofshofen

10.08.25, 16:46
Unfall ohne Fremdbeteiligung endete tödlich. 

Szbg. Ein 23-Jähriger aus dem Pinzgau ist Sonntagvormittag tödlich mit seinem Motorrad verunglückt. Der Mann war auf der Hochkönigstraße (B164) unterwegs, als er kurz vor Bischofshofen (Pongau) in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor, stürzte und sich dabei tödlich verletzte.

An dem Unfall war keine weitere Person beteiligt. Die Straße war im Bereich der Unfallstelle für eineinhalb Stunden gesperrt, berichtete die Polizei.

