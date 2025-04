CAVALLUNA: Grandiose Show voller Emotionen und Reitkunst

Europas größte Pferdeshow kehrt mit einem neuen Programm zurück und verzaubert ihr Publikum.

Salzburg. "CAVALLUNA – Grand Moments" entführt Groß und Klein in eine faszinierende Welt voller Emotionen, spektakulärer Reitkunst und beeindruckender Spezialeffekte. Rund 60 Pferde und eine hochkarätige Tanzkompanie präsentieren die schönsten Schaubilder aus früheren Shows in neuer Interpretation, die Zuschauer staunend zurücklässt. Erzählt wird die Geschichte des alten Reiters Trol, der mit einer großen Show die Bande der Freundschaft ewig bewahren möchte. Die Tour macht am 24. und 25. Mai Halt in der Salzburgarena. Tickets gibt es unter oeticket.com und direkt auf der Cavalluna-Website.