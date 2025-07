Deutscher (65): Beim Angeln ums Leben gekommen

Im Wallersee im Salzburger Flachgau ist Samstagfrüh ein Angler aus Deutschland ums Leben gekommen.

Anrainer hatten kurz vor 8.00 Uhr Alarm geschlagen, weil sie in der Ostbucht eine Person am Rücken liegend im Wasser treiben sahen.

65-Jähriger aus Bayern

Die Wasserrettung rückte sofort aus und barg den 65-Jährigen aus Bad Reichenhall (Bayern), der zu diesem Zeitpunkt aber schon tot war.

Obduktion der Leiche

Der Mann dürfte zum Angeln am See gewesen sein, weil in der Nähe Fischer-Utensilien gefunden wurden. Vermutlich ist er dann baden gegangen, weil er später unbekleidet aufgefunden wurde. Fremdverschulden konnte nicht festgestellt werden, eine Obduktion der Leiche wurde aber angeordnet, sagte ein Polizeisprecher am Abend zur APA.