  Salzburg

Gratis Öffianreise

Dieser Kirtag wird von 180.000 Volksfestfans besucht

18.09.25, 09:58
Der Rupertikirtag wird am Freitag mit einer super Wettervorhersage für die Festtage in der Salzburger Innenstadt eröffnet. 

Szbg. Traditionell werden die Tage rund um den 24. September, dem Namenstag des Salzburger Landespatrons Rupert, mit einem großen Domkirchweihfest gefeiert.
Der Alte Markt, der Residenzplatz, der Mozartplatz, der Domplatz und der Kapitelplatz stehen vom 19. bis 24. September ganz im Zeichen des Rupertikirtags.  

Der 48. Rupertikirtag in der Stadt Salzburg wird am Freitag mit dem Bieranstich eröffnet. Neben den beliebten Fahrgeschäften, einem Handwerksmarkt und Musik- und Tanzeinlagen können Besucher erstmals ihre eigene Münze als Erinnerung prägen. 

Dieses Jahr gibt es zu Ruperti wieder die Benzinfrei-Tage des Salzburger Verkehrsverbundes, sechs Tage freie Fahrt mit den Öffis im Bundesland Salzburg. Die Anreise und Abreise mit Bus und Bahn zum und vom Salzburger Rupertikirtag ist für alle Salzburger vom 19. bis 24. September im gesamten Bundesland kostenlos. Es werden rund 180.000 Besucher erwartet.

